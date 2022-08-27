Воронежский "Факел" забил первый гол в ворота "Спартака"

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Радости воронежцев нет предела: счет в игре седьмого тура РПЛ 27 августа открыл "Факел"! Первый гол "наглецы из Воронежа" забили в ворота "Спартака" на 24-й минуте! Отличился Аслан Дашаев.

- Хозяева вырываются вперед. Это Сергей Божин после подачи углового приложился головой по мячу так, что тот попал в каркас ворот. Но красно-белым далеко вынести мяч не удалось: атака хозяев второй волной, подача слева — и Дашаев головой переправляет мяч в цель, - комментирует Спорт-Экспресс.

Итак, "Факел" (Воронеж) - "Спартак" (Москва) - 1:0

На игру "огнеопасных" с "красно-белыми" был огромный ажиотаж: билеты смели за пять часов, спекулянты продавали их по 4-10 тысяч рублей