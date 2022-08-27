Житель Воронежской области из-за дня рождения украл у соседки 15 кило мяса и спиртное

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

69-летняя жительница села Камено-Верховка Каширского района пришла в полицию с заявлением найти пропажу: из ее дома в конце июля пропали 15 килограммов мяса и алкоголь. Вор проник в дом, пока хозяйка отсутствовала, взломав пластиковое окно.

Подозреваемого быстро нашли: неработающий 23-летний сосед признался, что пошел на кражу из-за того, что планировал отмечать свой день рождения. Оказавшийся рецидивистом мужчина проследил, как соседка вышла из дома, после чего решил похитить ее продукты.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.