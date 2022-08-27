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Происшествия27 августа 2022 13:54

На окраине Воронежа загорелось 500 кв метров сухой травы

Пожар произошел в Подгорном
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из телеграмм Мой и твой Воронеж

скриншот из телеграмм Мой и твой Воронеж

Днем 27 августа воронежцы выложили в пабликах видео с черным дымом над микрорайоном Подгорное. Видео появилось в telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, загорелась сухая трава на площади 500 к. м. Пожарные заняты ликвидацией очага. Угрозы людям и постройкам нет.

Напомним, из-за жаркой погоды в Воронежской области велик риск природных пожаров. На юге региона - в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропавловском районах - установился самый высокий - пятый класс пожарной опасности, на остальной территории области наблюдается пожарная опасность классом ниже. Нельзя заходить в леса, жечь костры, минимальный штраф для обычных граждан – 10 тысяч рублей.