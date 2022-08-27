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Происшествия27 августа 2022 12:10

В Воронеже загорелся маршрутный ПАЗ

Инцидент произошел на Левом берегу
Ярослав ИВАНОВ
фото из телеграмм "Воронеж №1"

фото из телеграмм "Воронеж №1"

Вечером 26 августа в Воронеже загорелся автобус. Очевидцы выложили в соцсести снимки с маршруткой № 120в и стоящей рядом пожарной машиной на остановке «Нижняя». Воронежцы в сообщении предположили, что в ПАЗике замкнуло проводку.

Вызов на пульт дежурного регионального управления МЧС пришел в 18.34. Когда пожарная машина подъехала, маршрутку уже потушили. Из людей никто не пострадал, поскольку в тот момент пассажиров в автобусе не было. Эксперты выясняют причину возгорания.