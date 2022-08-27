Футболисты «Спартака» прогулялись по центру Воронежа перед игрой с «Факелом»

скриншот из соцсетей

Футболистов московского «Спартака» заметили прогуливающимися по центру Воронежа утром 27 августа: спортсмены в красно-белых футболках чинно прошествовали по улице Кирова. Видео очевидцы выложили в соцсети.

Домашний матч «Факела» со «Спартаком» начнется сегодня в 17.30. Предстоящая игра вызвала в городе небывалый ажиотаж: в очередь за билетами становились с ночи, некоторые теряли сознание на жаре. Закончились билеты через пять часов, хватило их не всем. Тут же квитки по 250 рублей номиналом начали продавать спекулянты на сайтах бесплатных объявлений по ценам в десятки раз выше – от 4 000 до 10 000 рублей.

В общем, ждем.