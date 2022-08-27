В воронежских детских лагерях нашли молочные продукты с антибиотиками для животных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Летом в детских лагерях Воронежской области обнаружили небезопасные продукты. Некачественную еду сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили в конце июля при отборе проб молочной продукции.

В результате лабораторных исследований творог ростовского производителя признали фальсификатом - в нем обнаружили жиры немолочного происхождения (растительные масла и жиры на растительной основе). В ряженке воронежского производителя выявили наличие остатков антибиотика, используемого в ветеринарии для лечения бактериальных инфекций у животных.

- Употребление такой продукции может снизить эффективность лечения инфекционных заболеваний у человека, привести к возникновению нечувствительных к данному антибиотику штаммов микроорганизмов, - отметили в ведомстве. - Информация о поставках в бюджетные учреждения региона некачественной продукции направлена Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Воронежской области, а также в профильные департаменты. Предупредили о последствиях поставщика продукции. У воронежского производителя проводится расследование, устанавливаются причины попадания в продукцию антибактериальных препаратов. Информация для принятия мер в отношении ростовского предприятия направлена в соответствующее управление Россельхознадзора.