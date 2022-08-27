В Воронеже сбили 10-летнего ребенка: водитель скрылся

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД ищут водителя, устроившего аварию, в которой пострадал несовершеннолетний. ДТП произошло вечером 26 августа на улице Урывского.

Около 17.00 во дворе дома №17е сбили 10-летнего ребенка, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу. Водитель скрылся. Сотрудники полиции устанавливают автомобиль и личность нарушителя.

В Воронежской области за сутки зарегистрировали 126 ДТП, в них пострадали девять человек и один погиб.