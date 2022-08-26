Под Воронежем без вести пропал 12-летний мальчик

фото: поисковый отряд "Черноземье" Фото: Предоставлено

В Воронежской области объявили поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Александр Матвеев ушел из дома в селе Айдарово Рамонского района 25 августа. До сих пор он не выходит на связь с родными. Об этом сообщили в поисковом отряде «Черноземье» в пятницу, 26 августа.

Александр ростом 157 см, худощавого телосложения. В день исчезновения он был одет в черную толстовку, спортивные штаны и белые кеды. С собой у него был серый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру +79611829590 или «112».