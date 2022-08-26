На проспекте Патриотов в Воронеже КамАЗ насмерть сбил мужчину

Личность погибшего устанавливают полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На проспекте Патриотов грузовик насмерть сбил пешехода. Личность погибшего не установлена. Известно, что он переходил дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло у дома №3А в 16.07 пятницы, 26 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчине, оказавшемуся под колесами КамАЗа, на вид 30-40 лет. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Сейчас все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего устанавливают полицейские.