Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 15:01

Высадка кленов на четной стороне проспекта Революции в Воронеже начнется на следующей неделе

Экологи так объяснили появление барханов на главной городской улице
Мария Щербакова
Высадить планируют 119 деревьев

Высадить планируют 119 деревьев

Фото: с сайта управления экологии администрации Воронежа.

Воронежцев удивили кучи земли на обновленном проспекте Революции. Фотографии горожане опубликовали в социальных сетях. Появление барханов в пятницу, 26 августа, прокомментировали в городском управлении экологии.

Там пояснили, что кучи плодородного грунта появились неслучайно – подрядная организация начала подготовку к высадке кленов-крупномеров на четной стороне улицы. Уже подготовили первые ямы под деревья.

- Если погода не помешает, то клены начнут высаживать на участке, где завершена укладка покрытия, уже на следующей неделе, - рассказали в управлении. - Всего по проекту на четной стороне планируют высадить 119 кленов. Деревья на высадку по обеим сторонам проспекта были приобретены заранее, пока они сберегаются на базе питомника.

Экологи добавили, что клены, которые в этом году высадили на нечетной стороне, прижились. Она находятся под постоянным контролем и обеспечены уходом со стороны подрядчика.