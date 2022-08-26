Высадка кленов на четной стороне проспекта Революции в Воронеже начнется на следующей неделе

Высадить планируют 119 деревьев Фото: с сайта управления экологии администрации Воронежа.

Воронежцев удивили кучи земли на обновленном проспекте Революции. Фотографии горожане опубликовали в социальных сетях. Появление барханов в пятницу, 26 августа, прокомментировали в городском управлении экологии.

Там пояснили, что кучи плодородного грунта появились неслучайно – подрядная организация начала подготовку к высадке кленов-крупномеров на четной стороне улицы. Уже подготовили первые ямы под деревья.

- Если погода не помешает, то клены начнут высаживать на участке, где завершена укладка покрытия, уже на следующей неделе, - рассказали в управлении. - Всего по проекту на четной стороне планируют высадить 119 кленов. Деревья на высадку по обеим сторонам проспекта были приобретены заранее, пока они сберегаются на базе питомника.

Экологи добавили, что клены, которые в этом году высадили на нечетной стороне, прижились. Она находятся под постоянным контролем и обеспечены уходом со стороны подрядчика.