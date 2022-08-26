Под Воронежем мошенники отобрали у жителя Краснодарской края почти миллион рублей

Мошенники вновь активизировались - за сутки их добыча составила более двух миллионов рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

52-летний житель Краснодарского края стал жертвой обмана мошенников. Он лишился очень крупной суммы.

Утром 24 августа 52-летний мужчина перевозил груз и поселка Анна в село Рогачевка. В этот момент ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на имя собеседника подали заявку на оформление кредита в размере 1 000 040 рублей. В ответ услышал, что мужчина этого не делал.

Тогда «банкир» предложил, чтобы его «клиент» сам оформил кредит и отправил его на «безопасный» счет. С мужчиной связывались еще несколько человек с разных номеров. Замороченный человек перечислил на счет аферистов 995 тысяч рублей. После этого звонки прекратились, номера оказались недоступны. Житель Краснодарского края понял, что его обманули и обратился в полицию.

Также аферисты обманули 31-летнюю жительницу Железнодорожного района. 23 августа около 16 часов ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником одного из операторов сотовой связи. Он заявил, что обслуживание абонентского номера девушки завершается и его нужно продлить. Ей предложили провести эту процедуру дистанционно, на что она согласилась.

Мошенники отправили два смс-сообщения с кодами, которые было необходимо назвать якобы для продления договора. Девушка продиктовала данные и забыла об этом звонке. В течение последующих двух дней она заметила, что ей не приходят уведомления банка о расходах с ее счета. Обратилась на горячую линию сотового оператора, ей сообщили, что на абонентском номере подключена услуга «Переадресация». Отключив ее, девушка попыталась зайти в свой личный кабинет банка, но ей не удалось этого сделать. Пришлось восстанавливать логин и пароль от личного кабинета. После этого она обнаружила, что с ее кредитной карты списали 65 тысяч рублей, а также комиссию - около 3 800 рублей. Поняв, что ее обманули, жительница Железнодорожного района обратилась с заявлением в отдел полиции.

- 25 августа в Воронежской области зарегистрировали шесть фактов хищений денег путем обмана или злоупотребления доверием и две кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 2 126 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 «Кража» и ч. 2,3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Аферистов разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.