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Спорт26 августа 2022 14:08

Воронежские гандболисты проиграли сборной Челябинской области на всероссийской Спартакиаде

Теперь наша команда сможет бороться только за 11 место
Юрий КОЗЛОВ
Наши гандболисты выступили на всероссийской Спартакиаде неудачно.

Наши гандболисты выступили на всероссийской Спартакиаде неудачно.

Фото: cspsk-vrn.ru

В первом раунде плей-офф Всероссийской спартакиады воронежские гандболисты проиграли команде Челябинской области. В подмосковном городе Чехов наша команда борется за 9-12 места.

- После первого тайма воронежцы уступали сопернику со счётом 11:13, а во второй половине отпустили челябинских гандболистов на 4 мяча. В итоге, встреча завершилась поражением подопечных Алексея Доронкина и Игоря Грицких со счётом 23:27. Впереди у наших спортсменов еще одна встреча с командой Приморского края. Эта будет борьба за 11-е место, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, в групповом этапе «Спартакиады команда Воронежской области проиграла четыре матча из пяти и не смогла выйти в четвертьфинал.