Воронежские гандболисты проиграли сборной Челябинской области на всероссийской Спартакиаде

Наши гандболисты выступили на всероссийской Спартакиаде неудачно. Фото: cspsk-vrn.ru

В первом раунде плей-офф Всероссийской спартакиады воронежские гандболисты проиграли команде Челябинской области. В подмосковном городе Чехов наша команда борется за 9-12 места.

- После первого тайма воронежцы уступали сопернику со счётом 11:13, а во второй половине отпустили челябинских гандболистов на 4 мяча. В итоге, встреча завершилась поражением подопечных Алексея Доронкина и Игоря Грицких со счётом 23:27. Впереди у наших спортсменов еще одна встреча с командой Приморского края. Эта будет борьба за 11-е место, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, в групповом этапе «Спартакиады команда Воронежской области проиграла четыре матча из пяти и не смогла выйти в четвертьфинал.