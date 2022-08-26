Воронежские отели Ramada Plaza и «Арт-отель» выкупила столичная компания за 2,17 млрд рублей

Воронежские отели Ramada Plaza и «Арт-отель» выкупила столичная компания «Тренд Инвест» за 2,17 млрд рублей. Таковы результаты торгов. При этом начальная цена составляла 975 млн рублей.

На участие в торгах подал пять заявок. Помимо «Тренд Инвест» на отели претендовали финансовая компания «Аксиома», воронежское ООО «ЕвразияХолдинг» и два физических лица. За указанную сумму продали здания отелей, лифты, мебель, посуду и другие предметы быта.

Напомним, причиной продажи стало банкротство «Стройсервис», которой принадлежала большая часть имущества гостиниц. Основным кредитором компании был Сбербанк. При этом организация передала свои претензии на 2,9 млрд рублей ООО «Строймаркет»- дочерней компании ДСК.