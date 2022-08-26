Воронежец потерял сознание в очереди за билетами на футбольный матч

Доврачебную помощь оказали сотрудники вневедомственной охраны Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Воронежец потерял сознание, стоя в очереди за билетами на футбольный матч «Факел» - «Спартак». Доврачебную помощь молодому человеку оказали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии в пятницу, 26 августа.

- Во время несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории стадиона «Труд», по адресу Студенческая, 17, мы заметили, как в очереди неожиданно упал мужчина. Мы сразу пришли ему на помощь, - рассказал сержант полиции Александр Ермолов.

Молодого человека вынесли из толпы. На место вызвали бригаду скорой помощи. В итоге фаната госпитализировали.

Напомним, матч в Воронеже «Факела» и «Спартака» начнется в субботу, 27 августа, в 17.30. За билетами с момента старта продаж выстроилась огромная очередь. Сейчас они уже распроданы. Сегодня стало известно, что во время матча запретят выходить на балконы, крышу и террасы бизнес-центра «Премьер», который расположен у стадиона.