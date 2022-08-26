В пяти районах Воронежской области установился пятый класс пожарной опасности

Фото - ГУ МЧС по региону

Пожароопасная ситуация в Воронежской области продолжает усугубляться. Уже на территории 5 муниципальных районов установился V класс пожарной опасности. Это чрезвычайная степень. В остальных муниципалитетах зафиксирован четвертый. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 26 августа.

Сложнее всего обстановка по пожароопасности в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районе. Дождей при этом не ожидается. Наоборот, синоптики прогнозируют аномальную жару с 26 по 28 августа со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

– Участились выезды пожарных подразделений на тушение ландшафтных пожаров. Это связано с тем, что летняя зеленая трава, которая в июне-июле препятствовала развитию огня, сейчас высохла и дает пожарам дополнительное топливо. К сожалению, пик пожаров в последние годы приходился именно на август-сентябрь, когда распространение огня шло именно по сухой траве, – рассказали спасатели.

В связи с чем они обратились к жителям региона и попросили сельчан и дачников окосить свои участки и дома. А на частных подворьях заготовить запас огнетушащих средств - например, бочки с водой. В критический момент это может спасти дом.