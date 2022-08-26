Спортивный флешмоб показали семеро парней в воронежском Шилово

Спортивную разминку продемонстрировали парни в микрорайоне Шилово в Воронеже 25 августа. Они записали флешмоб на видео и разместили его в соцсетях.

Выстроившись перед пешеходным переходом, они после каждого гудка проезжавшей мимо машины отжимались по 10 раз. Рядом с ними находился мальчик, который держал табличку. На ней написали условия флешмоба: «1 гудок = 10 отжиманий».

Водители эту спортивную затею поддержали. Они охотно сигналили, а затем наблюдали, как спортивные парни отмахивают отжимания. Один автомобилист даже признался, что подбодрил ребят: специально проехал трижды и каждый раз сигналил.

– Парняки! Мужичаки! Молодцы! Вот прям гордость берёт за такое поколение! Я проехал три раза – три раза посигналил. Парни отжались 30 раз только из-за меня! Мне понравилось. Уважение и респект! – написал воронежец.