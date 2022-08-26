В воронежском парке «Дельфин» планируют установить smart-экран

Фото с официальной страницы парка во ВКонтакте

В парке «Дельфин», что расположен в Железнодорожном районе Воронежа, хотят установить «умную» входную конструкцию. Об этом в четверг, 25 августа, написали организаторы в официальной группе «Дельфина» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняются, что модернизацию проведут в связи с жалобами на «невидимость» парка со стороны гипермаркета «Линия». А новый Smart-экран решит этот вопрос. На нем планируется выводить объявления о работе парка. Кроме того, администрация «дельфина» попросила воронежцев поделиться своими идеями касательно того, какую информацию, помимо режима работы, нужно выводить на экран.

Напомним, в 2020 году было подписано концессионное соглашение на реконструкцию парка «Дельфин» (ул. Остужева, 2). Договор будет действовать на 25 лет. Ориентировочная сумма инвестиций составит порядка 140 млн рублей.