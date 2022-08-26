В воронежских маршрутках уставили комплексы автоматической фиксации нарушений на выделенках

Комплексы распознают разметку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронеже начали работать мобильные комплексы «Паркон-А», предназначенные для автоматической фиксации нарушений на выделенных полосах, а также правил остановки и стоянки. Устройства распознают номера и проверяют транспортные средства по различным базам данных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 26 августа.

«Паркон-А» распознает разметку полосы, предназначенной для общественного транспорта. Оборудование установили в маршрутках. Это позволит автоматически фиксировать нарушения без участия водителя и оператора.

В апреле 2022 года на выделенных полосах установили камеры видеонаблюдения. Нарушители получают штрафы – 1,5 тыс. рублей.

Напомним, полосы для общественного транспорта есть на Северном мосту, на Московском проспекте и на улице Плехановской.