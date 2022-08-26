Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 10:13

Сезон охоты стартует в Воронежской области 27 августа

Правоохранители усилят патрули угодий
Мария Щербакова
Сезон охоты продлится с 27 августа до 31 декабря

Сезон охоты продлится с 27 августа до 31 декабря

Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В Воронежской области сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь начнется 27 августа. Он продлится до конца года. Все это время охотничьи угодья будут усиленно патрулировать проверяющие. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии в пятницу, 26 августа.

Угодья будут патрулировать представители «Госохотнадзора», «Охраны животного мира» и сотрудники правоохранительных органов. Воронежцев просят соблюдать все правила охоты и пожарной безопасности.