В Воронеже осудят банду фальшивых риэлторов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже перед судом предстанут шесть участников банды, которых обвиняют в мошенничестве в сфере аренды жилья (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За время существования ОПГ они «заработали» 543,5 тысяч рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 26 августа.

Установлено, что в июне 2019 года 35-летний мужчина и 26-летняя женщина из Ростовской области создали в Воронеже организованную группу, в которую приняли еще четырех местных жителей в возрасте от 22 до 25 лет. Через соцсети и сайты они давали объявления о предоставлении услуг по аренде жилья. Вводило в заблуждение их клиентов, а в большинстве своем это были родители студентов, и то, что они сняли помещение и имитировали деятельность агентства недвижимости. С обратившимися к ним людьми заключались договоры информационно-абонентского обслуживания. Суммы составляли от 6 до 11 тысяч рублей.

Обвиняемые предоставляли доверчивым гражданам фото квартир и домов, которые якобы будут арендованы, давали номера телефонов якобы собственников сдаваемого жилья. Но когда клиенты звонили, то попадали на других участников ОПГ, а те им подтверждали, мол, жилье сдаем.

С июня по октябрь 2019 года обвиняемым удалось ввести в заблуждение 69 жителей Воронежской области и других регионов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 543 500 рублей. Полученную прибыль делили организаторы и руководителиуппы.

Санкция статьи, предусматривающая наказание за осуществление мошеннической деятельности в составе организованной группы, до 10 лет лишения свободы. Определить наказание всем участникам преступной группы предстоит Ленинскому районному суду города Воронежа.