В воронежском райцентре полицейские вернули женщине похищенного пекинеса

Похитителя задержали Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Борисоглебске полицейские вернули женщине похищенного щенка. Собаку украли из двора частного дома 18 июля 2022 года. Похитителя задержали, по факту возбудили уголовное дело по статье «кража». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 26 августа.

Женщина занимается разведением пекинесов. В день похищения она попросила соседку присмотреть за домом. При этом дверь оставила открытой. В это время у соседки гостил 21-летний парень. Услышав о том, что заводчица уходит, он решил похитить щенка. Он без проблем зашел в частный дом и забрал одного из четырех пекинесов. Через несколько дней он продал собаку местному жителю.

Полицейские выяснили, где находится собака, а затем нашли и похитителя. Молодой человек во всем признался. Теперь ему предстоит ответить по статье «кража». Максимально ему грозит 6 лет лишения свободы.