Воронежские бобслеисты завоевали два золота на Всероссийских соревнованиях

Андрей Лылов с Петром Моисеевым на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Павловск Воронежской области прошли Всероссийские соревнования по бобслею и скелетону. На эстакаде определяли лучших в стартах в этих двух видах спорта. Две золотые медали на этом необычном турнире завоевали воронежские спортсмены, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Всероссийские соревнования открыл Фестиваль бобслея, в котором участвовали сильнейшие российские спортсмены — первые номера сборной страны. В фестивале участвовали 30 человек. Бобслеисты соревновались в индивидуальном зачете и демонстрировали свое умение работать в команде. Сначала определили лучших разгоняющих - отдельно левых, правых и задних. А завершили программу праздника старты экипажей-четверок.

Вторым в турнире левых боковиков стал воронежец Андрей Лылов с результатом 4,38 секунды. Вперед он пропустил лишь Егора Грязнова, которому уступил 0,06 секунды. А в составе четверок, вместе с Максимом Баньковым, Кириллом Антюхом и Владиславом Жаровцевым Лылов стал третьим. Второе место занял экипаж уроженца Павловска Алексея Стульнева (Алексей Стульнев/Алексей Зайцев/ Василий Кондратенко/Дмитрий Лопин), а победил квартет участника олимпийских игр 2022 года в Пекине Ростислава Гайтюкевича (Ростислав Гайтюкевич/Павел Травкин/Егор Грязнов/Алексей Лаптев).

После фестиваля стартовали всероссийские соревнования, в которых участвовали 37 скелетонистов и 52 бобслеиста. Андрей Лылов на этот раз взял золото. Он стал победителем в заездах двоек вместе с пилотом Петром Моисеевым. В сумме двух заездов они показали время 8,66 секунды. Второе место заняли москвичи Кирилл Голубев и Евгений Седов — 8,77 секунды, а третье — бобслеисты из Московской области Степан Дубенко и Алексей Лаптев — 8,84 секунды.

Также победа на счету Софии Стёпушкиной. С напарницей Анастасией Дубинкиной в сумме двух стартов девушки показали время 10,04 секунды.

Был близок к медалям еще один воронежец Антон Мищенко. Вместе с Никитой Чипизубовым он занял пятое место в двойках.