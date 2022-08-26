Коронавирус в Воронежской области на утро 26 августа: 810 человек заболели, никто не умер

И число заражений ковидом, и число попавших в больницы неуклонно растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ковидная статистика за сутки вновь не радует. На утро пятницы, 26 августа, сообщили о 810 новых заболевших, 72 из них попали в больницы. Это значительно больше, чем было на начало дня 25 августа – 741. Тогда были госпитализированы 60 человек. Всего же за время пандемии заразились ковидом уже 404 670 жителей Воронежской области

К счастью, за сутки от последствий COVID-19 никто не умер. Такая положительная статистика не меняется уже несколько суток, что не может не радовать. Число жертв ковида в Воронежской области «заморозилось» на цифре 8 371.

Совсем мало на этот раз выздоровели – за прошедшие сутки всего 196 человек. На утро 25 августа их было куда больше – 574. Всего же с COVID-19 справились уже 388 484 жителя Воронежской области.