Воронежская область оказалась в оранжевой зоне погодной опасности из-за жары

Воронежская область вновь окрасилась в оранжевый цвет на Прогностической карте ЦФО в пятницу, 26 августа. Это свидетельствует о погодной опасности из-за установившейся в регионе аномальной жары и угрозы пожаров.

По информации синоптиков, в ряде районов на юге области сохраняется как минимум до 6.00 субботы, 27 августа, чрезвычайный V класс пожарной опасности. Также граждан предупредили об очень высокой температуре воздуха. Сильная жара +35-36 продлится до 18 часов 26 августа.

Кроме того, не утихнет сильный ветер местами по региону. Местами порывы будут настигать 15 м/с. Предупреждение действует до 18 ч. 26 августа.