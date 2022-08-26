Воронежская бегунья победила на Всероссийской спартакиаде

Светлана Аплачкина одержала еще одну яркую победу. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская бегунья Светлана Аплачкина завоевала золото на турнире по легкой атлетике в рамках I Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Челябинске. За медали здесь борются 444 атлета из 53 регионов России.

- Многократная чемпионка России Светлана Аплачкина на дистанции 5000 метров долго держалась за спинами соперниц, а ближе к финишу, в присущей себе манере, ускорилась и обошла конкуренток. Итоговый результат Светланы - 15 минут 50,98 секунды. На полсекунды от воронежской спортсменки отстала Любовь Дубровская из Санкт-Петербурга, а третьей стала Светлана Аристархова из Рязанской области — 15 минут 53,54 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В мужском забеге на дистанции 5000 метров выступали братья Алексей и Сергей Поповы, но они не добрались до призовых мест, заняв 7-е и 8-е места соответственно. Также за пределами призовой тройки финишировал воронежский спринтер Владислав Доронин. На стометровке он стал шестым.