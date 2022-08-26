Житель Воронежской области добился компенсации от владельца покусавшей его овчарки

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Аннинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску сельчанина о компенсации морального и имущественного вреда, причиненного в результате укуса собаки. Инцидент произошел в райцентре в феврале 2022 года.

В п.г.т. Анна овчарка набросилась на одного из местных жителей и покусала его. Врачи констатировали у него две раны правого предплечья и квалифицировали как легкий вред здоровью. После этого сельчанин подал в суд на владельца животного и потребовал компенсацию – 100 000 рублей за моральный вред и 8200 рублей за порванную куртку и рубашку.

Хозяин овчарки в суде факт укуса его собакой истца не отрицал. С материальными требованиями он согласился, а в части морального вреда посчитал компенсацию завышенной. Также он пояснил, что нарушил правила выгула собак, потому что животное находилось без намордника. Но утверждал, что потерпевший сам спровоцировал пса.

Суд удовлетворил исковые требования аннинца частично и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 40000 рублей и имущественный вред – 8200 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.