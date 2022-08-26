Осквернившего могилы ветеранов 15-летнего подростка выпустили на свободу в Воронеже

15-летнего подростка, который на камеру танцевал на могилах ветеранов на Лесном кладбище и мочился на них, выпустили из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом пишет «МОЁ! Online» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Воронежской области.

Впрочем, это не значит, что молодой человек избежал наказания. Из Центра его выпустили «для решения вопроса о возможном применении иных мер воздействия».

Напомним, что жуткая история началась 28 июля, когда в соцсетях появилось видео, снятое на кладбище. В ролике молодой человек танцует на могилах вызывающий танец, виляя бёдрами, обнимает надгробия и прыгает по оградам. Затем подросток мочится на одно из захоронений ветеранов и нецензурно комментирует свои действия. Снимал всю эту мерзость другой подросток.

Этот поступок вызвал большой общественный резонанс, им заинтересовались правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело об «осквернении мест захоронений, совершённом группой лиц» (п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ). 15-летнего «героя» отправили в Центр малолетних правонарушителей, а 16-летнего оператора – в психиатрический стационар для прохождения судебной экспертизы.