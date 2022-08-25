Воронежцев приглашают на Дни открытых дверей в клубы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В клубах Воронежа объявили Дни открытых дверей. Они пройдут с 30 августа по 8 сентября.

В воронежских клубах работают кружки, студии, творческие коллективы не только детей, но и взрослых - без возрастных ограничений. В частности, преподают программы по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, спортивному направлению, изобразительному искусству, моделированию, раннему развитию ребенка, театральному искусству, фотографии, английскому языку, игре на музыкальных инструментах.

На Днях открытых дверей пройдет презентация клубных формирований, можно будет познакомиться с преподавателями, записаться в клубные кружки, студии, коллективы, поучаствовать в бесплатных мастер-классах и пробных занятиях, посмотреть концерт с участием творческих коллективов учреждений.

30 августа Дни открытых дверей пройдут в культурно-досуговом центре «Шинник» (ул. Ростовская, 39) в 17.00, в клубах «Придонской» (ул. Защитников Родины, 2) и «Шилово» (ул. Теплоэнергетиков, 8а) в 18.00.

31 августа – в клубе «Краснолесье» (ул. Лохматикова, 13) в 13.00, клубе «Тенистый» (ул. Тепличная, 20б) в 15.00, в КДЦ «Левобережье» (ул. Менделеева, 38) в 18.00.

2 сентября – в КДЦ «Северный» (Московский пр., 131) в 15.00, в клубах «Масловский» (ул. 206-й Стрелковой дивизии, 308) и «Первомайский» (ул. Центральная, 44) в 16.00.

3 сентября в клубах «Подгорное» (пл. Советов, 28а) и «Репное» (ул. Репненская, 82) в 11.00, клубе «Малышево» (ул. Октябрьская, 236) в 12.00, клубе «Боровое» (ул. Героев России, 2д) в 13.00.

4 сентября в клубе «Восток» (ул. Конституции, 7а) в 15.00.

8 сентября в клубе «Подклетное» (ул. Арбатская, 66) в 15.00, клубе «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а) в 17.00.