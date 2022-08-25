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Происшествия25 августа 2022 16:17

В Воронеже "паровозик" из машин сбил женщину на переходе

В аварии участвовали три автомобиля
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 25 августа в Воронеже в ДТП с тремя машинами пострадала женщина-пешеход.

Аврия произошла около 15.40 на улице Острогожской. 38-летний водитель «Лады Калина» не выдержал безопасную дистанцию и "догнал" следующий впереди «Фольксваген». Иномарку по инерции отбросило на впереди стоящий ВАЗ-2114. После чего "четырнадцатая" выскочила на нерегулируемый пешеходный переход и сбила 34-летнюю женщину, переходившую в этот момент проезжую часть. Она попала в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.