Распространение отравленных масок в Воронеже назвали фейком

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Портал «Война с фейками.Воронеж» предупредил земляков о распространении по соцсетям недостоверной информации о волонтерах с отравленными масками.

В объявлениях, фото которых распространяют городские паблики, написано о волонтерах от политических партий, которые ходят по квартирам и просят примерить маски, если подойдет - дадут 3-5 штук на всю семью. Якобы маски пропитаны наркотиками, а после того, как человек теряет сознание, злоумышленники проникают в квартиру и грабят ее.

- Этот фейк «гуляет» по соцсетям не один сезон. Два года назад новость о лже-волонтерах, которые усыпляют людей масками и обкрадывают квартиры, опровергли в республике Марий Эл. Год назад информационный вброс об опасных агитаторах не подтвердили и в Сургуте. В местном отделении полиции также отметили, что в регионе «зашкаливающий уровень преступности» не зафиксирован, - отметил ресурс по борьбе с фейками.