В Воронеже билеты на матч «Факел» – «Спартак» распродали за пять часов

. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Билеты на домашний матч воронежского «Факела» со «Спартаком» закончились в кассах стадиона 25 августа в 16.05 – все распродали за пять часов. Очередь занимали кто накануне, кто ночью, кто с раннего утра. Рольставни одной из касс не выдержали натиска болельщиков и сломались, в итоге покупатели поддерживали их рукой.

Билетов хватило не всем, недовольные, простоявшие на жаре несколько часов, долго митинговали на улице, а потом вылили свое недовольство в соцсетях.

Кстати, уже через несколько часов после окончания продажи в интернете появились билеты по баснословным ценам: перекупщики перепродают заветные квитки на сайтах бесплатных объявлений в десятки раз дороже – от 4000 до 10000 рублей, в то время как стоили они 250 рублей.

Напомним, матч «Факел» - «Спартак» в рамках 7-го тура РПЛ стартует 27 августа в 17.30. До начала игры «Факел» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице (4 очка), «Спартак» - на втором месте (13 очков).