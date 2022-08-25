Воронежцев просят помочь в опознании семьи с ребенком, утопленной под Питером

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Следователи просят воронежцев оказать содействие в установлении личности и обстоятельств гибели ребенка и взрослых в Ленинградской области.

Останки девочки обнаружили в реке Ижора под Питером в октября 2021 года: мужчина случайно вытянул из воды сумку из полимерного материала, в которой находилась гиря, кости ребенка в возрасте 5-10 лет и одежда - трусики, черные колготки, темно-зеленая футболка с аппликацией в виде медвежонка, черная кофта черного цвета с рисунком в виде трактора на груди. Причину смерти и личность девочки до настоящего времени не установили. Но экспертиза ДНК показала совпадение с анализами тел мужчины и женщины возраста 45-55 лет, найденных в воде у берега Ижоры в августе 2008 года. Криминалисты пришли к выводу, что взрослые являются отцом и матерью ребенка. Их смерть носила криминальный характер. Трупы были завернуты в покрывала, к ним привязан бетонный поребрик к виде груза.

В одно производство с указанными уголовными делами соединили также уголовное делопо убийству мужчины, тело которого обнаружили в апреле 2008 года на берегу реки Ижора. Оно было похоже завернуто в полиэтиленовые пакеты и покрывало, перемотано скотчем и автомобильным тросом.

- В результате проведенной экспертной работы получены фотоизображения реконструкции черепов неизвестных мужчин и женщины, - отметили следователи.

Если вы обладаете какой-либо информацией о совершенных преступлениях, личности указанных лиц или обстоятельствах их гибели, звоните по телефонам: 8(812) 492-01-58 (отдел дежурных следователей СУ СК РФ по Ленинградской области) или 8(473) 255-22-50; 8(473) 255-22-53 (отдел криминалистики СУ СК РФ по Воронежской области). Конфиденциальность гарантирована.