Билеты на игру воронежского "Факела" со "Спартаком" перепродают в десятки раз дороже: от 4 тыс до 10 тысяч рублей

скриншот с Авито

Билеты на домашний матч воронежского «Факела» со «Спартаком» закончились в кассах стадиона 25 августа в 16.05. Не прошло и часа, как на сайтах бесплатных объявлений появились сообщения о продаже заветных «квитков». Причем по шокирующим ценам – от 4000 до 10 000 рублей (при номинальной в 250 рублей).

Напомним, некоторые воронежцы занимали очередь к кассам накануне. Несмотря на то, что объявляли, что продажа пройдет в режиме «не более двух билетов в одни руки», очевидцы говорят, что многие покупали сразу по 10 билетов.

Возле касс во время продаж было жарко: огромные очереди, мат-перемат и выяснение отношений. Многие ушли ни с чем.

Игра «Факела» со «Спартаком» в рамках 7-го тура РПЛ пройдет 27 августа, начало в 17.30. На текущий момент «Факел» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице (4 очка), «Спартак» - на втором месте (13 очков).