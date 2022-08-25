В Воронеже девушка за 3 месяца прописала в своей комнате в общежитии 20 мигрантов

В Коминтерновском районе Воронежа полицейские выявили нелегальных мигрантов.

24-летняя девушка с мая по июль прописала в своей комнате в общежитии на улице 45 Стрелковой дивизии 20 иностранцев. Естественно, реальное их проживание там не предусматривалось. Мигранты заплатили предприимчивой жительнице Семилукского района вознаграждение. Кстати, девушка попалась на таком не в первый раз.

На нее снова завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев. Ей грозит до трех лет лишения свободы.