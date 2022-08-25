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Происшествия25 августа 2022 13:42

У воронежской пенсионерки «правоохранители» выманили 1 млн

За сутки жертвами мошенников стали 10 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ

Воронежская пенсионерка хотела сохранить деньги, а получилось наоборот. 24 августа 67-летнюю женщину обманули неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Звонивший убедил женщину, что ее сбережения находятся в опасности. А чтобы это предотвратить, она должна немедленно снять деньги и отправить их на счета, которые ей сообщат. Испугавшись за свои накопления, дама все сделала под диктовку. А после того, как она перевела неизвестно куда 1 млн рублей, связь оборвалась.

За минувшие сутки в полицию с заявлениями на действия дистанционных аферистов обратились 10 жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились более 1 600 000 рублей. Например, 31-летний мужчина перевел 28,5 тысяч за несуществующие фисташки, три месяца ждал и не дождался.