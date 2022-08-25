Воронежец три месяца ждал годовой запас фисташек, но так и не дождался

31-летний житель Воронежа отличился долготерпением. Мужчина хотел купить головой запас фисташек. Еще 20 мая он нашел в интернете объявление о продаже орехов, связался с продавцом. С ним вышли на связь с зарубежного номера в одном из мессенджеров, там обговорили все детали - вид фисташек и способ получения. После чего воронежец перевел 28 550 рублей на российский номер. Продавец обещал, что он получит свои орехи спустя три недели. Правда, не пришли они и через три месяца, причем мошенники «кормили завтраками», мол, задержка товара на таможне – вот-вот придут. 24 августа его терпение лопнуло.

За минувшие сутки в полицию на действия дистанционных аферистов обратились 10 жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились более 1 600 000 рублей.