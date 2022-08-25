Воронежская спортсменка стала бронзовым призером Всероссийской Спартакиады в стендовой стрельбе

Серафима Тарасенко (крайняя справа) в финале показала третий результат. Фото: cspsk-vrn.ru

В Татарстане проходят соревнования по стендовой стрельбе в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. В упражнении «трап» бронзу завоевала воронежская спортсменка Серафима Тарасенко, самая юная участница в этой дисциплине.

- Квалификацию Серафима прошла с лучшим результатом — на ее счету было 116 пораженных мишеней из 125 возможных. А вот в полуфинале пропустила вперед Валерию Шуликину. Однако, вторая позиция все равно позволила Тарасенко пробиться в медальный матч, где за места на пьедестале спорили четыре спортсменки. Здесь на счету Серафимы оказалось 20 пораженных мишеней, это был третий результат. Лучше выступила в финале хозяйка соревнований Алина Ахатова, которая с 26 пораженными мишенями стала второй. А победила Валерия Шуликина. Она попала в 28 мишеней, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Впереди у стрелков борьба на круглом стенде. Здесь за медали поборются семь представителей команды Воронежской области: Елена Бухонова, Анастасия Китаева, Михаил Андреев, Антон Втюрин, Руслан Бабаев, Сергей Шмырёв и Иван Лобанов.