Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 августа 2022 12:49

Воронежская пловчиха взяла серебро на всероссийской Спартакиаде

Дарья Клепикова финишировала второй на стометровке вольным стилем
Юрий КОЗЛОВ
Теперь в активе Дарьи Клепиковой есть и медаль Спартакиады сильнейших.

Теперь в активе Дарьи Клепиковой есть и медаль Спартакиады сильнейших.

Фото: cspsk-vrn.ru

На соревнованиях в Санкт-Петербурге в рамках всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов воронежская пловчиха Дарья Клепикова завоевала серебро. Она стала второй на стометровке вольным стилем.

- По ходу соревнований, результат нашей пловчихи все время улучшался. На предварительном этапе Дарья показала пятое время — 56,04 секунды, а в полуфинале она уже была третьей — 55,42 секунды. Еще быстрее Клепикова проплыла финале — 54,76 секунды. В результате она уступила только чемпионке мира и Европы Марии Каменевой всего 0,87 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.