Воронежская девушка завоевала бронзу Всероссийской спартакиады в женской борьбе

Мария Лачугина (крайняя справа) пополнила свою коллекцию медалей бронзой Спартакиады. Фото: cspsk-vrn.ru

В Казани на первой Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов воронежская спортсменка завоевала медаль женской борьбе. Третье место в весовой категории до 65 кг заняла воронежская спортсменка Мария Лачугина.

- В квалификации она победила Марию Кузнецову из Дагестана, но в четвертьфинале уступила досрочно со счетом 0:9 Амине Танделовой из Крыма. Это поражение лишило Лачугину возможности побороться за «золото», она могла рассчитывать лишь на «бронзу». С этой задачей Лачугина справилась прекрасно. Она уверенно победила москвичку Кристину Ашихмину. Первый период правда, завершился с минимальным перевесом соперницы. Однако во второй части схватки наша спортсменка провела бросок на четыре балла, чуть позже сделала счёт 6:1. А за 55 секунд до конца и вовсе уложила Ашихмину на лопатки, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки.

Напомним, что это вторая медаль воронежских борцов на Всероссийской спартакиаде. В весовой категории до 72 кг серебро завоевал борец греко-римского стиля Нарек Оганян.