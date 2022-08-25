В Воронеже кота, просидевшего на дереве три дня, сняли с помощью автовышки

скрин-шот из телеграмма управления экологии

Котейку, ставшего в Воронеже заложником огромного тополя, удалось спасти. Несчастное животное просидело на дереве на высоте примерно 27 метров целых три дня. Бедолага сам не мог спуститься и громко мяукал.

Жительница близ стоящего дома пыталась спасти кота, из окна доску, но ее длины не хватало, чтобы достать до дерева.

Городские службы не сразу смогли помочь из-за того, что не было в распоряжении вышки подходящей высоты.

- На помощь пришла мэрия, которой через коллег удалось найти нужную автовышку. Кот был так напуган, что попытался забраться еще выше и даже поцарапать своего спасителя, но все закончилось благополучно, - сообщили в городском управлении экологии. - Местная жительница Анна, которая забила тревогу, на время забрала кота к себе – накормила его и напоила. Сосед девушки пообещал забрать усатого к себе в деревню.