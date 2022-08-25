Воронежские гандболисты одержали всего одну победу на Всероссийской спартакиаде

Победа над астраханцами лишь немного улучшила впечатление от проваленного турнира. Фото: cspsk-vrn.ru

На Всероссийской спартакиаде сборная Воронежской области, выступающая в группе «Б», победила гандболистов Астраханской области со счетом 33:31. После первого тайма воронежцы вели с перевесом в один мяч — 16:15. А во втором еще немного увеличили преимущество. Это первая победа нашей команды на Всероссийской спартакиаде, благодаря которой она сохраняла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Ранее наша гандбольная дружина потерпела поражение в трех играх подряд.

Сборная Воронежской области заработала два очка. А вот команда Омской области не набрала ни одного. Но только до матча с воронежцами. Наши гандболисты вновь уступили 27:29 и не смогли выйти в четвертьфинал.