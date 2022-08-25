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Спорт25 августа 2022 11:58

Воронежские гандболисты одержали всего одну победу на Всероссийской спартакиаде

Наша команда обыграла сборную Астраханской области, но потом уступила Омской
Юрий КОЗЛОВ
Победа над астраханцами лишь немного улучшила впечатление от проваленного турнира.

Победа над астраханцами лишь немного улучшила впечатление от проваленного турнира.

Фото: cspsk-vrn.ru

На Всероссийской спартакиаде сборная Воронежской области, выступающая в группе «Б», победила гандболистов Астраханской области со счетом 33:31. После первого тайма воронежцы вели с перевесом в один мяч — 16:15. А во втором еще немного увеличили преимущество. Это первая победа нашей команды на Всероссийской спартакиаде, благодаря которой она сохраняла шансы на выход в четвертьфинал турнира. Ранее наша гандбольная дружина потерпела поражение в трех играх подряд.

Сборная Воронежской области заработала два очка. А вот команда Омской области не набрала ни одного. Но только до матча с воронежцами. Наши гандболисты вновь уступили 27:29 и не смогли выйти в четвертьфинал.