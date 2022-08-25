В Воронежской области женщина невыгодно продала кабину от «КамАЗа», а потом заявила, что ее украли

За нелепый донос женщина заплатит 15 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Павловском районном суде вынесли приговор 41-летней местной жительнице за ложный донос.

В конце апреля 2022 года женщина сдала кабину «КамАЗа» на металлолом. А потом подсчитала полученные деньги и решила, что продешевила. Созрел план мести ушлым коммерсантам. Женщина пришла в полицию и заявила, что кабину украли.

Стражи порядка вскоре разобрались, что к чему. Поэтому незадачливой продавщице кабины пришлось отвечать за ложный донос. В суде ее оштрафовали на 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.