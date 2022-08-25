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Общество25 августа 2022 11:36

В Воронежской области женщина невыгодно продала кабину от «КамАЗа», а потом заявила, что ее украли

Теперь за ложный донос ее оштрафовали на 15 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
За нелепый донос женщина заплатит 15 тысяч рублей.

За нелепый донос женщина заплатит 15 тысяч рублей.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Павловском районном суде вынесли приговор 41-летней местной жительнице за ложный донос.

В конце апреля 2022 года женщина сдала кабину «КамАЗа» на металлолом. А потом подсчитала полученные деньги и решила, что продешевила. Созрел план мести ушлым коммерсантам. Женщина пришла в полицию и заявила, что кабину украли.

Стражи порядка вскоре разобрались, что к чему. Поэтому незадачливой продавщице кабины пришлось отвечать за ложный донос. В суде ее оштрафовали на 15 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.