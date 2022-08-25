За неделю еще 32 воронежцев укусили клещи

На прошедшей неделе, с 15 по 21 августа, в Воронежской области жертвами укусов клещей стали 32 человека. Всего с начала года за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 1793 жителя региона, сообщило управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

Уже провели санитарную обработку от кровососущих в местах массового пребывания и отдыха населения на 990,2 га, в том числе 296,2 га - территории летних оздоровительных учреждений. При энтомологическом обследовании территорий с целью определения эффективности обработок клещи на обработанных территориях не обнаружены.

Косите вовремя траву на участках, прореживайте кустарники, не создавайте свалки. В лес ходите в закрытой одежде, обработав ее специальными репеллентами.

Для удаления присосавшихся клещей обращайтесь в медучреждения по месту жительства или в травмпункт, при повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания клеща, обращайтесь к врачу в поликлинику по месту жительства.