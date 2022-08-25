На матч с воронежским «Факелом» болельщикам московского «Спартака» запретили проносить баннеры

В Сети появились разговоры о том, что болельщикам «Спартака» запретили проносить на матч атрибутику клуба. В этом случае под запретом бы оказались, к примеру, так называемые «розы», то есть шарфы, с символикой «красно-белых». По этому поводу уже появились возмущенные комментарии многочисленных поклонников «Спартака».

В воронежском клубе после этого уточнили свою позицию по этому вопросу. Оказалось, что была информация по атрибутике, но имели в виду нечто другое:

- «Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Места на остальных трибунах выкуплены обладателями абонементов. Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки команды-соперника допустимы только на гостевом секторе. Но на матче со «Спартаком» его не будет как такового. И мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, прежде всего баннеры, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола.