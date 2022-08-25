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Общество25 августа 2022 10:36

Под Воронежем санитарные врачи запретили купание на двух диких пляжах Усманки

Вода там не соответствует нормам по микробиологическим показателям
Юрий КОЗЛОВ
Далеко не все отдыхающие обращают внимание на аншлаги, запрещающие купание.

Далеко не все отдыхающие обращают внимание на аншлаги, запрещающие купание.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в реке Усманка. И забраковали пробы, взятые в двух местах - в районе микрорайона «Олимпийский» и дачи «Мичурина». Санитарно-химические показатели были в порядке, а вот микробиологические – нет. К тому же санитарные врачи нашли возбудителей кишечных инфекций.

В Новоусманской районной администрации сообщили, что в этих двух местах теперь купаться категорически запрещено. Кроме того, напомнили, что ранее залезать в воду не рекомендовали в районе Центрального (Левобережного) пляжа. Там также обнаружили возбудителей кишечных инфекций.

Напомним, что нельзя купаться и в Воронеже. Там регулярно находят несоответствие санитарным нормам в разных местах водохранилища.