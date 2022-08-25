Под Воронежем санитарные врачи запретили купание на двух диких пляжах Усманки

Далеко не все отдыхающие обращают внимание на аншлаги, запрещающие купание. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в реке Усманка. И забраковали пробы, взятые в двух местах - в районе микрорайона «Олимпийский» и дачи «Мичурина». Санитарно-химические показатели были в порядке, а вот микробиологические – нет. К тому же санитарные врачи нашли возбудителей кишечных инфекций.

В Новоусманской районной администрации сообщили, что в этих двух местах теперь купаться категорически запрещено. Кроме того, напомнили, что ранее залезать в воду не рекомендовали в районе Центрального (Левобережного) пляжа. Там также обнаружили возбудителей кишечных инфекций.

Напомним, что нельзя купаться и в Воронеже. Там регулярно находят несоответствие санитарным нормам в разных местах водохранилища.