Воронежцам покажут красоту родного края в фотографиях

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 августа в 16.00 в художественном музее имени Крамского открывается выставка «Край Воронежский - край Петра I». Проект посвящен 350-летию императора.

Экспозиция представляет 42 фотографии, объединенные темой красоты природы Воронежского края, мест, которые навсегда связаны с именем Петра I.

- Работы представляют не только традиционные техники, но и творческие эксперименты, такие как фотографика и фотоживопись. Это позволяет более объемно увидеть мир через призму чувств, эмоций, восприятия авторов, выраженных в выбранных ими изобразительных формах, - отметили в музее. -Особое внимание фотографов сосредоточено на изображении реки Дон – главной водной артерии области, по которой ходили первые военные российские корабли, построенные на Воронежской верфи.

3 сентября в музее пройдет лекция Владимира Голуба «Фотосъемка пейзажа». Мастер расскажет об особенностях жанра, оборудовании для пейзажной фотосъемки, где, когда и как лучше фотографировать пейзажи. Подробно остановится на технических аспектах фотосъемки пейзажа, композиционном, световом и цветовом решении снимка. Проанализирует типичные ошибки, совершаемые фотографами при съемке пейзажей. Проведет обзор основных методов и приемов компьютерной обработки пейзажных фотографий. Обсудит вопросы применения творческих авторских преобразований снимков, а также представления фотопейзажа в интерьере. Также даст рекомендации по фотосъемке в экстремальных условиях. Сразу после лекции Владимир Голуб проведет авторскую экскурсию по выставке «Край Воронежский - край Петра I».

Выставка продлится до 11 сентября, 0+