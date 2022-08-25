В Воронежской области вора, забравшего у спящего пьяного барсетку с деньгами, нашли по панамке

В Семилуках в полицию обратился предприниматель, которого обокрали на улице. 32-летний воронежец днем 16 августа был в райцентре по делам. После их решения мужчина выпил, но не рассчитал дозу спиртного и слишком жаркую погоду, его развезло и он заснул на лавочке в сквере. Беспомощностью спящего тут же воспользовались: похитили барсетку. В сумке находились 10 тысяч рублей, 17 тысяч тенге и 300 турецких лир, а также банковские карты, с которых похититель потратил около 2,5 тысяч рублей, расплачиваясь за покупки.

Оперативникам удалось получить приметы подозреваемого, главной из которых оказалась панамка ярко-оранжевого цвета. Личность подозреваемого установили и задержали 30-летнего рецидивиста. При обыске у него изъяли часть денег.