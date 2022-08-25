Воронежскому аэропорту выплатят субсидию в 50 миллионов рублей за простой

За простой Воронежскому аэропорту выделили компенсацию на сумму 123,8 миллионов рублей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Воронежскому аэропорту выделили субсидию на 50,8 миллионов рублей. Об этом рассказали в Росавиации. Нашему аэропорту уже выделяли транш в июне на 73 млн.

Соглашения о финансовой поддержке заключили с 11 аэропортами России. Правда, деньги им выделили неравномерно. Курский аэропорт, например, получит всего 2,8 миллиона, а воздушные ворота Краснодара – 189,97 млн.

Субсидии должны помочь сохранить инфраструктуру и персонал аэропортов на время проведения специальной военной операции в Украине, а также частично возместить текущие расходы.

Недавно в Росавиации еще раз продлили запрет на гражданские полеты над Воронежской областью, а также над еще несколькими регионами центра и юга России. Аэропорты будут закрыты, как минимум, до 29 августа.

Как ранее сообщали в Воронежском аэропорту, его сотрудники не теряют времени даром и совершенствуют свою профессиональную подготовку во время вынужденного простоя.