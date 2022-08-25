В воронежской Россоши отменили праздник на День города из соображений безопасности

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Администрация райцентра Россошь Воронежской области сообщила об отмене празднования Дня города, которое планировалось 17 сентября. Это сделано из соображений безопасности - власти приграничного района опасаются провокаций.

- Мы готовились, подготовили большую программу на различных площадках. Но приходится считаться с положением приграничного района и прислушиваться к мнению силовых структур. Сейчас важнее общественный порядок, жизнь и здоровье россошанцев, поэтому массовые мероприятия с большим количеством людей, посвященные 99-летию Россоши, решено не проводить, - сообщили в районной администрации.

Ранее в Ольховатке из-за аналогичных причин отменили праздничные мероприятия к 320-летию поселка