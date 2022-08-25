В Воронежской области инспектора ДПС оштрафовали за смешную взятку

Автоинспектор заплатит штраф в 25 раз больше размера его мелкой взятки. Фото: из архива «КП»

В Павловском районном суде вынесли приговор инспектору ДПС. В конце ноября 2021 года он остановил «Ладу» на трассе «Дон» за пересечение сплошной линии разметки дороги. И предложил водителю не составлять протокол в обмен на две тысячи рублей. Нарушитель согласился, однако оставить их сделку в тайне не удалось.

В итоге автоинспектор «заработал» себе уголовное дело за получение мелкой взятки (таковой считается мзда, не превышающая 10 тысяч рублей). За решетку сотрудник ГИБДД, конечно, не попал. Но зато он заплатит солидный штраф – 50 тысяч рублей. То есть, в 25 раз больше, чем его смешная взятка.